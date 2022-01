"Fermati. Leggi. Rifletti". Per non dimenticare e per meglio comprendere che cosa sono state quelle terribili pagine di storia per il mondo intero.

"Fermati. Leggi. Rifletti". Per non dimenticare e per meglio comprendere che cosa sono state quelle terribili pagine di storia per il mondo intero. Più messaggi con immagini e parole su alcuni cartelloni, allora, in varie vie di Castano, in occasione del 'Giorno della Memoria', appunto per ricordare chi, purtroppo, non c'è più e le tante, tantissime sofferenze subite. Le storie, contenute nel libro 'Siamo tutti uomini' che, oggi, alla fine, si mostrano e risuonano forte e chiare nelle attività commerciali castanesi ('L'essenza', 'Ecostore', 'Chic Comme l'Etoile', 'Erboristeria Chicche di Salute', 'Fotoshop SG29', 'Enercom Bizeta Service', 'La Bottega delle Cialde' e 'Tutto per la Casa'), invitando la cittadinanza e quanti si troveranno a passare di qui a ricordare ciò che, purtroppo, è stato. "Ringraziamo 'La Memoria del Mondo' di Magenta e Francesco Lombardo per averci dato la possibilità di riprodurre parte dell'opera - scrivono i promotori dell'iniziativa".

