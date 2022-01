Clip rock contro il Covid

Una clip in musica contro il Covid. La regia di Daniel Mercatali per un cammeo con l'attore Eraldo Turra, la fotomodella Francesca Buonaccorso ed Edoardo Raspelli.

Le comparse erano 50; gli attori esattamente 16; la troupe (regista, aiuto, operatori ed assistenti, trucco e parrucco...) altri 14... Hanno cominciato alle 5.30 del mattino, appena sorgeva il sole, subito pronti per la prima scena, davanti ad una cancellata, ed hanno finito al tramonto, in cima alla cittadina, tra le antiche mura che oggi ospitano il Municipio, in piazza Libertà, davanti all'immenso panorama della campagna, con in visita sul set anche il sindaco Gessica Allegni. La SC Movie Production e Lùmetri, in collaborazione con la pubblica assistenza della città di Cervia, ha lavorato in una delle patrie del vino italiano, nel cuore della Romagna, in collina ma vicino al mare, a Bertinoro (in provincia di Forlì Cesena), regno dell'Albana. E' stato girato il nuovo videoclip musicale della band rock femminile italiana TESTHARDE, composta dalla frontwoman Ella Liguori (voce e chitarra), Giada Cecchi( al basso) ed Elisa Fortunato (alla batteria). Il videoclip è stato patrocinato dal Comune di Bertinoro ed è stato prodotto e diretto da Daniel Mercatali. Il brano, dal titolo "Siamo Tutti Malati", ha una storia nella cittadina romagnola dove una "pazza" scappa da una struttura e comincia la sua folle corsa per le vie del paese, spaventando tutti quelli che incontra. Due infermieri la rincorrono mentre lei cambia sembianze e sesso, prima donna, poi uomo, proprio come le mutazioni della pandemia. Alla fine il Covid arriva in una piazza (quella del Municipio, dal meraviglioso panorama sulla Romagna) dove le 'Testharde' tengono un concerto rispettando le norme di sicurezza contro il Covid, davanti ad una folla con la regolare mascherina sul viso. La corsa del Covid finisce proprio qui, davanti alla band, bloccato dal loro"manager" (un Edoardo Raspelli diverso dal solito) dove viene preso e caricato di forza sull'ambulanza dove verrà svelato che è il Covid in persona. E il pubblico, liberato e felice, si toglie la mascherina protettiva. Tutto sotto gli obiettivi di due fotografi, Guido Mercatali e Stefano Bravaccini. Ci sono state alcune figurazioni speciali, dei cammei come quelli con il "cronista della gastronomia" Edoardo Raspelli. Daniel Mercatali lo ha conosciuto al Vip Master di Tennis di Milano Marittima per poi farlo partecipare alla pellicola "Spremuta di Most(r)o". Altro cammeo con Eraldo Turra, comico dei Gemelli Ruggeri famoso per Drive-in, che ha anche recitato nel film di Fellini "La voce della luna": anche Turra ha partecipato a diversi lavori di Daniel Mercatali. C'era infine la fotomodella Francesca Buonaccorso, conduttrice di King of Pizza, programma che andrà in onda su Canale Italia e Sky. Il regista Daniel Mercatali è anche membro della Kiran Stunt Team; ha fatto anche lui un cammeo: un cameriere che è stato spinto e sbattuto a terra dal pazzo prima che lo fermassero gli infermieri.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro