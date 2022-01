"Dimissioni da approfondire"

'Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio', gruppo di opposizione in consiglio comunale, commenta le dimissioni dell'assessore Edoardo Lego. "Approfondiremo le motivazioni".

Parla di "pezzo pregiato", 'Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio, gruppo sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale, commentando le dimissioni dell'assessore Edoardo Lego. "Diciamo questo, perché, per assicurargli un posto da assessore, il sindaco Giorgio Braga ha ignorato le norme che prevedono le quote di genere in giunta, come da noi segnalato allo stesso primo cittadino e al Prefetto - scrivono - Abbiamo sempre chiesto a gran voce il rispetto della legalità, su questa e su altre tematiche. Le dimissioni di Lego rappresentano un fatto grave, reso gravissimo dalle dichiarazioni di Braga circa le motivazioni: nel suo post su Facebook, infatti, specifica che sono state presentate in quanto “non condivideva il metodo di lavoro della sua squadra”. Cinque anni da consigliere e tre mesi da assessore per capire che il metodo non funziona? Quale fatto ha aperto gli ha aperto gli occhi? Facciamo notare che, alla fine dello scorso mandato, due assessori, non più candidati nelle ultime amministrative, hanno disertato alcuni degli ultimi consigli comunali: forse per gli stessi motivi? Coincidenze che dovrebbero far riflettere. Il nostro gruppo si muoverà nei prossimi giorni per approfondire le motivazioni che hanno portato a questa gravissima decisione, che si rifletterà inevitabilmente sulla cittadinanza e sull’Amministrazione Braga".

