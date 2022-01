Boffalora-Malpensa... rifiuti ovunque

Rifiuti abbandonati praticamente ovunque lungo la Boffalora-Malpensa. In vari punti della superstrada, infatti, ecco delle vere e proprie discariche 'a cielo aperto'.

Quando si dice che la mancanza di rispetto per l'ambiente, l'inciviltà e la maleducazione non conoscono confini. Strade che vai, insomma, abbandoni che trovi: già, perché basta percorrere la Boffalora-Malpensa per rendersi, immediatamente, conto dei tanti rifiuti che, purtroppo, "la fanno da padroni" in vari punti. In modo particolare, nelle piazzole di sosta (a lato della superstrada), sul ciglio della carreggiata oppure nei campi e nelle zone verdi attorno e al di là dei guardrail, infatti, c'è praticamente di tutto. Sacchi, sacchetti, scatoloni, materassi, bidoni, in qualche caso addirittura mobilia, serramenti e materiale di diverso tipo, alla fine più che una delle arterie viabilistiche principali del nostro territorio, sembra una vera e propria discarica 'a cielo aperto'. E la situazione è da anni e anni che, ormai, va avanti ed è la stessa. "Una vergogna", è la voce unanime di quanti si trovano a transitare di lì quasi quotidianamente. Una delle principali strade che si percorrono, uscendo da Malpensa, per raggiungere l'Altomilanese, il Castanese e, quindi, l'autostrada A4 e Magenta o viceversa dal territorio per andare appunto in aeroporto... beh se questo è il biglietto da visita!

SUPERSTRADA: DISCARICHE 'A CIELO APERTO' IN PIU' ZONE



