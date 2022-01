Giornata del Malato

La Cappellania dell'ospedale C. Cantù in Abbiategrasso, all'interno dell'anno Giubilare per il 70° di Consacrazione della Chiesa dei Ss. Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, propone dei momenti di spiritualità e di ascolto.

L'11 febbraio, in occasione della memoria della Madonna apparsa a Lourdes, la Chiesa celebra la 'Giornata Mondiale dell'Ammalato' istituita 30 anni fa' da S. Giovanni Paolo II.

E' una ricorrenza che vuole mettere in risalto l'attenzione che da sempre la Chiesa ha nei confronti della malattia e sofferenza. Purtroppo anche quest'anno siamo in tempo di restrizioni per quanto riguarda possibili iniziative nelle strutture sanitarie e pubbliche. Comunque la Cappellania dell'ospedale C. Cantù in Abbiategrasso, all'interno dell'anno Giubilare per il 70° di Consacrazione della Chiesa dei Ss. Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, propone dei momenti di spiritualità e di ascolto invitando il personale sanitario e chiunque lo voglia ai seguenti appuntamenti:

– 11 febbraio - giorno della memoria della prima apparizione di Maria a Lourdes ore 16,30 S. Rosario a seguire S. Messa – 12 febbraio ore 15,45 nella Chiesa dell'ospedale testimonianza di Don VINCENT NAGLE sacerdote missionario della Fraternità sacerdotale dei missionari di S. Carlo Borromeo e Cappellano della Fondazione Maddalena Grassi di Milano, sul tema:

“ Fare compagnia nel momento della malattia” seguirà alle ore 17,00 la S. Messa – 13 febbraio ore 16,00 S. Rosario partendo dalla grotta della Madonna di Lourdes.

ore 17,00 S.Messa presieduta da S.E.R. Mons. Paolo Martinelli Vescovo ausiliare di Milano che al termine benedirà e consegnerà i crocifissi ai coordinatori presenti, che in seguito verranno collocati nelle camere e nei locali dei vari reparti ospedalieri, così come era stato anticipato all'apertura del Giubileo.

Tutti gli eventi che si svolgeranno in Chiesa saranno trasmessi via streaming, tramite l'applicazione BELLTRON STREAMING oppure www.belltron.com cercando Cappellania Ss Francesco e Caterina da Siena Invitiamo tutti a condividere questi momenti anche se non sarà possibile viverli in presenza

