Cimitero e ex Sapla

Ampliamento del cimitero da una parte, riqualificazione dell'area dismessa ex Sapla dall'altra. I due interventi di largo respiro cui l'Amministrazione comunale di Bareggio ha deciso di mettere mano in questo periodo hanno nomi precisi. Nel primo caso, l'operazione che porterà alla dotazione di nuovi loculi in grado di venire incontro alle ovvie necessità di tumulare i morti del paese è figlia di un project financing . "I lavori sono cominciati - afferma Colombo - l'intervento non era più rinviabile nel tempo ed è un'altra emergenza ereditata dal passato alla quale stiamo dando risposta". Qualcosa di concreto e tangibile si muove anche riguardo alla risistemazione dell'area ex Sapla situata tra le vie Diaz, Trieste e 25 aprile. La convenzione tra un operatore e il comune aprirà la strada alla disponibilità di una nuova area su cui la giunta bareggese si è riservata di definire la futura destinazione. "Con questo intervento - spiega il primo cittadino - diamo finalmente il via al recupero delle grandi aree dismesse del centro promesso da tutte le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni ma mai attuato".

