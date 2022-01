Giovedì 20 gennaio nel salone dell’Arengo del Broletto di Novara sono stati consegnati, per il diciannovesimo anno, i riconoscimenti di 'Benemeriti della Solidarietà'.

Giovedì 20 gennaio nel salone dell’Arengo del Broletto di Novara sono stati consegnati, per il diciannovesimo anno, i riconoscimenti di 'Benemeriti della Solidarietà' da parte di Fondazione Comunità Novarese onlus; momento cui è seguito il conferimento dell’onorificenza di 'Novarese dell’anno' da parte del Comune di Novara. La Fondazione Comunità Novarese onlus ha assegnato, per il 2022, il tradizionale riconoscimento pubblico di “Benemeriti della Solidarietà” a soggetti che si sono particolarmente distinti, in questi due anni di pandemia, nel sostegno alla comunità (in particolar modo, delle fasce più fragili) e nel suscitare sentimenti di condivisione e partecipazione nella collettività. Quattro le parole chiave di questa edizione: vicinanza, certezza, resilienza e passione che ben si sposano con le scelte effettuate dall’ente.

Ai 'Benemeriti' è stata donata, come tradizione, un’opera d’arte. Si tratta, da quest’anno, di 'Cuore campestre' dell’artista novarese Veronica Carratello; lavoro risultato vincitore della prima edizione di FCN Art Contest. “La premiazione dei Benemeriti – commenta il presidente della Fondazione Comunità Novarese onlus, Prof. Davide Maggi – è un’opportunità che ci consente di fare il punto sulle attività dell’anno trascorso e per ringraziare, in un’occasione pubblica, gli enti e le persone che, a nostro avviso, si sono particolarmente contraddistinti per generosità e supporto alla comunità. La proposta di quest’anno, a causa del periodo inedito che stiamo vivendo, non è stata semplice: la pandemia, nella sua drammaticità, ha reso evidenti comportamenti volti all’altruismo, a gesti di umanità e di gentilezza di molte persone. Premiare alcuni tra questi stimabili esponenti della Cultura del Dono è una vera gioia”. Fondazione Comunità Novarese Onlus ha, quindi, consegnato il riconoscimento di Benemeriti della Solidarietà 2021 a 4 soggetti: Caritas Diocesi di Novara, Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera Emergenza Sanitaria 118 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 'Maggiore della Carità', Parrocchia di Momo – San Lorenzo in Alzate e Paolo Cortese (dirigente del Servizio Istruzione e dei Servizi Demografici del Comune di Novara).

