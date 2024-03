Brand nel Terzo Settore: si può

Prosegue 'Dire, Fare, Donare – Un percorso per formare professionalità e competenze del Terzo Settore', strutturato da Fondazione Comunità Novarese in quattro appuntamenti, indirizzato al non profit, ma non solo.

Prosegue 'Dire, Fare, Donare – Un percorso per formare professionalità e competenze del Terzo Settore', strutturato da Fondazione Comunità Novarese in quattro appuntamenti, indirizzato al non profit, ma non solo. Coprogettazione e Coprogrammazione. Fundraising. Comunicazione. Lasciti solidali. Quattro temi, affrontati da relatori d’eccezione.

L’iniziativa ha il patrocinio di UPO – Università Piemonte Orientale, Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, Ordine degli Avvocati di Novara, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara ed Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

Il programma comprendeva quattro appuntamenti (tutti dalle 17 alle 19); il prossimo, il 27 marzo, 'Costruire un brand riconoscibile e amato? Nel Terzo Settore, si può'. Sarà presente Riccardo Pirrone, creativo per kirweb e SMM di Taffo, formatore per kiracademy e presidente dell’Associazione Nazionale Social Media Manager.

Che cos’è il Brand Activism e come funziona? Pirrone illustrerà il nuovo modello di pensiero, comunicazione e lavoro che abita le aziende profit e i brand individuali che si associano, sempre più spesso, a cause sociali per conquistare la fiducia dei consumatori. Il prodotto è ancora importante ma non basta più: le community dei consumatori desiderano aziende che fanno la differenza e abbracciano valori condivisi. Il brand activism può cambiare, quindi, anche le sorti delle organizzazioni del Terzo Settore. E sicuramente, modifica il modo di raccontare e di raccontarsi. Per essere efficace, il messaggio di un’organizzazione deve aprire a una riflessione, far scaturire un’opinione o provocare un sentimento e, quindi, la stessa può far breccia nel cuore dei possibili donatori rendendosi riconoscibile nelle idee ma, soprattutto, nei valori che vuole trasmettere. Ma come fare, tutto questo, dal punto di vista della comunicazione?

