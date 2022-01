A.A.A. guide culturali cercasi. L’Associazione delle guide culturali locali di Cuggiono intende promuovere la propria realtà ed integrare lo staff con nuovi soci guide.

A.A.A. guide culturali cercasi. L’Associazione delle guide culturali locali di Cuggiono intende promuovere la propria realtà ed integrare lo staff con nuovi soci guide. Se l’arte, il territorio e la storia locale ti appassionano, è un’esperienza che fa per te; le guide culturali organizzano visite guidate sul territorio comunale in collaborazione con il Comune. Il percorso formativo partirà a marzo, si articolerà in 6 incontri (3 domeniche pomeriggio “sul campo” e 3 serate teoriche) e si concluderà con un esame pratico. Possono fare domanda di partecipazione gli studenti universitari e laureati in materie umanistiche, ambientali e di valorizzazione del territorio, nonché persone con attitudine e interesse per la storia, l’arte e la botanica. Si richiedono capacità relazionali e di socializzazione e disponibilità al volontariato. Indispensabile la maggiore età. Non saranno ammessi candidati in possesso di titoli di riconoscimento del settore turistico né professionisti di tale contesto. I candidati dovranno presentare richiesta al direttivo dell’associazione attraverso l’apposito modulo (scaricabile al link http://www.visitacuggiono.it/chi.../diventa-guida-culturale/). Per accedere al percorso di formazione si richiede un contributo di 20 euro comprensivo della quota associativa e del materiale didattico cartaceo. Per informazioni: guideculturali [at] gmail [dot] com oppure 340/5063598, segreteria [at] comune [dot] cuggiono [dot] mi [dot] it e 02/97263212.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro