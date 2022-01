Polizia locale: San Sebastiano

In Comune a Castano, nelle scorse ore, il grazie dell'Amministrazione comunale agli agenti della Polizia locale nel giorno del loro patrono, San Sebastiano.

Il "grazie" che si è levato forte e chiaro proprio nel giorno del loro patrono (San Sebastiano) e lo ha fatto là, nella struttura simbolo della città, la Villa Rusconi, sede del palazzo Municipale di Castano. Gli uni affianco agli altri, allora, ecco gli agenti della Polizia locale, che l'Amministrazione comunale, assieme a don Piero, ha voluto ringraziare per l'importante lavoro che, ogni giorno, svolgono sul territorio, consegnando, contemporaneamente un riconoscimento di Regione Lombardia per l'impegno messo in campo durante l’emergenza sanitaria. "Da sempre come Amministrazione siamo vicini al comando dei Vigili e al suo comandante Massimo Masetti - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Sono un fondamentale corpo per garantire sicurezza e sorveglianza ai cittadini; a loro, quindi, va il nostro grazie o con l’augurio che la professionalità e la dedizione restino radici profonde capaci di generare germogli essenziali per fare più bella la nostra comunità".

