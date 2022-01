Senso unico alternato al ponte sul Ticino, tra Turbigo e Galliate. La comunicazione è arrivata proprio nelle scorse ore da parte di Ferrovienord.

Senso unico alternato al ponte sul Ticino, tra Turbigo e Galliate. La comunicazione è arrivata proprio nelle scorse ore da parte di Ferrovienord (come hanno scritto sulle rispettive pagine Facebook i sindaci dei due Comuni, Fabrizio Allevi e Claudiano Di Caprio). In attesa, allora, dell'ordinanza di Anas, più precisamente, il passaggio, appunto, alternato sarà attivo dal 24 gennaio e fino al 5 giugno, per permettere il completamento dei lavori sui marciapiedi della struttura e di altre lavorazioni correlate, con l'apposita cartellonistica di avviso è in corso di predisposizione da parte dell'appaltatore.

