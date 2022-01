'L’Odio degli Indifferenti'. È questo il titolo dell’evento culturale con 'Storie, Canti e Musiche' che si svolgerà a Robecchetto con Induno per la 'Giornata della Memoria'.

'L’Odio degli Indifferenti'. È questo il titolo dell’evento culturale con 'Storie, Canti e Musiche' che si svolgerà a Robecchetto con Induno, giovedì 27 gennaio alle 21, nella biblioteca civica. Il sindaco Giorgio Braga afferma: "È un appuntamento molto sentito nella nostra comunità ed è promosso dall’Amministrazione comunale, Circolo Spettacoli e la Biblioteca civica per celebrare la 'Giornata della Memoria', l’appuntamento annuale per ricordare le vittime dell’Olocausto, le migliaia di persone uccise dalla follia nazi-fascista, nonché il pericolo sempre attuale delle derive autoritarie e del male che divide, distrugge e uccide il “diverso”. Una tendenza che periodicamente si ripresenta davanti alla porta della storia. Occorre mantenere viva la memoria affinché non si commettano più gli errori del passato e per trasmettere ai giovani i valori fondanti della democrazia, dell’inclusione, della libertà, della fratellanza e per abbattere i muri mentali, le barriere ideologiche e religiose che nel corso del tempo hanno prodotto solo violenza, disperazione e fiumi di sangue". La sera del 27 gennaio, in biblioteca, il gruppo Cantosociale presenterà in questo concerto commemorativo testimonianze e riflessioni per tenere viva la memoria dell’Olocausto e delle vittime dei lager. La consigliera delegata alla Cultura, Sofia De Dionigi, spiega che "Questa proposta prende spunto dai triangoli di stoffa che i prigionieri erano costretti a portare nei campi di concentramento, secondo la categoria a cui appartenevano, e dall’atteggiamento di chi, pur sapendo, ha fatto finta di niente, non contrastando in alcun modo l’odio e i pregiudizi che hanno permesso il massacro dei campi di sterminio. Ogni triangolo costituisce un pregiudizio e, per lo spettacolo, un punto di partenza per una riflessione". La partecipazione è libera, previa prenotazione e possesso di 'green pass'.

