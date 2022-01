Dallo sport alla famiglia fino all'oratorio. Va in scena al cinemateatro dell'oratorio di Busto Garolfo dal 24 al 31 gennaio la 'Settimana dell'educazione'.

L'obiettivo è duplice: accendere i riflettori sulla centralità dell'educazione ed esaminarla sotto varii aspetti. Dallo sport alla famiglia fino all'oratorio. Va in scena al cinemateatro dell'oratorio di Busto Garolfo dal 24 al 31 gennaio la 'Settimana dell'educazione'. Il primo appuntamento è stato organizzato per martedì 25 e verterà sul tema 'Sport ed educazione'. Interverranno il pedagogista Paolo Bruni, il capitano della nazionale di pallacanestro in carrozzina Filippo Carossino, il pallavolista e campione olimpionico e mondiale Andrea Zorzi e lo judoka Daniele Burgalla. La serata è rivolta a genitori, dirigenti e ragazzi e si avvarrà dell'apporto organizzativo di alcuni sodalizi sportivi cittadini. Giovedì 27 gennaio spazio alla 'Serata cabaret' con lo spettacolo 'La scuola non è una tragedia ma una divertente commedia' di Michele Diegoli. Venerdì 28 alle 21 lo spazio sarà tutto per l'oratorio Sacro Cuore del quale si insedierà il nuovo consiglio. Domenica 30 alle 9.30 si celebrerà una Santa Messa per ragazzi e famiglie. Lunedì 31 alle 21 grande festa per il compimento dei cent'anni di attività dell'oratorio Sacro Cuore con una Santa Messa presieduta da don Stefano Crespi. Per tutte le iniziative vi sarà l'obbligo di mascherina e possesso del 'green pass'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro