Nuovi giochi nelle aree verdi

Via i giochi ormai deteriorati e spazio a nuove soluzioni ludiche. Più moderne e funzionali. Il Comune di Canegrate ha cominciato a vestire le aree verdi delle vie Marconi, Garibaldi e Redipuglia di strutture più moderne a beneficio dei piccoli. "Sono iniziati i lavori di rimozione - spiega il Comune in una nota - poi si proseguirà con la preparazione dei sottofondi per realizzare la pavimentazione antitrauma in vista dell'installazione di giochi nuovi e sicuri". Gli interventi "Rientrano nel progetto definitivo esecutivo degli interventi di riqualificazione di aree a verde attrezzato". Ancora una volta, quindi, il Comune di Canegrate punta a dare ulteriore valore alle sue aree verdi come aveva già fatto durante i giorni scorsi mettendo in pista il progetto 'Forestami' e dando il via a una serie di nuove piantumazioni.

