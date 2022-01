Brioches per i meno fortunati

I sachetti sul tavolino all'esterno del suo locale. L'iniziativa di Alessandro de 'La Caffetteria di Turbigo': "Brioches in regalo alle persone più bisognose".

I sacchetti sul tavolo (tra la serranda e la porta d'ingresso) e poi quel cartello "Brioche del giorno in omaggio", molto più di un semplice messaggio, ma un vero e proprio gesto di vicinanza e solidarietà per chi è meno fortunato. Perché, in fondo, Alessandro, fin da quando ha preso in mano la gestione de 'La Caffetteria di Turbigo', ha sempre messo al primo posto le persone, da una parte i clienti che vengono nel suo locale per la colazione, la pausa pranzo oppure un aperitivo, dall'altra, come appunto in questo caso, tutti coloro che, purtroppo, si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà e disagio. "Vedere sprecare e buttare il cibo è qualcosa che non ho mai sopportato - racconta - Così ecco, appunto, l'idea di prendere le brioches rimaste invendute durante la giornata per donarle ai bisognosi. La mattina, infatti, al momento di aprire il bar, ne prepariamo diverse e, alla chiusura, quelle appunto che restano le metto dentro alcuni sacchetti su un tavolino fuori, affinché possano essere prese". Un 'dolce' dono, insomma, per il prossimo. "Un'iniziativa che nasce direttamente dal cuore - continua Alessandro - Un piccolo e semplice contributo che vuole provare a regalare un momento di serenità a qualcuno. Ed essendo, allora, una caffetteria, il nostro prodotto principale è certamente la brioche, pertanto su questa, adesso, ho deciso di concentrare le attenzioni. Un primo passo, alla fine, vedendo, poi, in futuro cos'altro fare".

