Triplice furto in paese

Nella sola nottata appena passata, sono stati ben tre i posti 'visitati' dai ladri: la chiesa Parrocchiale di Furato, il Bistrò di via Dante e l'Urban Mix.

La modalità è sempre la stessa ma i luoghi continuano a variare. Solo che, nella sola nottata appena passata, sono stati ben tre i posti 'visitati' dai ladri: la chiesa Parrocchiale di Furato, il Bistrò di via Dante e l'Urban Mix. Le prime avvisaglie c'erano state la scorsa settimana con il bar del centro giovanile accanto il Cinema Teatro Brera, ora altri luoghi molto frequentati dagli inverunesi. Ignoti, agendo di notte con il buio, usano grossi sassi o piastrelle stradali per rompere i vetri di accesso, entrano nei locali o in chiesa, e tentano di rubare il fondo cassa o le offerte. Fortunatamente, oltre a mettere un po' a soqquadro, non portano via oggetti di particolare valore, ma rimangono i danni e la rabbia per quanto successo.

