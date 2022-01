'L’arte di Raccontare'. È questo il titolo della giornata di formazione che si svolgerà a Robecchetto con Induno, sabato 22 gennaio dalle 10 alle 18, in biblioteca.

'L’arte di Raccontare'. È questo il titolo della giornata di formazione che si svolgerà a Robecchetto con Induno, sabato 22 gennaio dalle 10 alle 18, nella biblioteca civica 'Alda Merini', in via Novara 11. L’evento è proposto dall’associazione 'Amici della Biblioteca Robecchetto' e dalla biblioteca stessa, con il supporto dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con la cooperativa 'Arti e Pensieri'. "È rivolto a educatori, insegnanti, psicologi, genitori e chiunque sia interessato a sperimentare l’uso della narrazione come forma di cura per bambini e ragazzi", spiega Sofia De Dionigi, consigliera comunale delegata alla Cultura che aggiunge: "La giornata è articolata in due distinti momenti di formazione: il primo, dalle 10 alle 13.30, in cui si approfondiranno temi come il pensiero narrativo, uso e significati delle fiabe; il secondo, dalle ore 14.30 alle 18, che prevede un laboratorio pratico di filastrocche illustrate". Interverranno: Carolina Ronchi (psicologa), Andrea Mittero (educatore) e Alice Calcaterra (storica dell’arte). Si tratta di docenti della Scuola di Artiterapie MBA – Modello Botteghe D’Arte. Per informazioni e iscrizioni utilizzare all’indirizzo e-mail amicibibliotecarobecchetto [at] gmail [dot] com. È prevista una quota di partecipazione di 70 euro, ridotta a 65 per soci Amici della Biblioteca, ed è obbligatorio essere in possesso del 'green pass'.

