Devastata la sala d'attesa della stazione ferroviaria di Castano. Distrutto praticamente tutto o quasi quello che c'era all'interno. Indagano le Forze dell'ordine.

Le telecamere, certo, potrebbero aiutare a risalire al o ai colpevoli, ma intanto, purtroppo, restano i danni, significativi. Devastata la sala d'attesa della stazione ferroviaria di Castano. E' successo nelle scorse ore quando, appunto, qualcuno è entrato nella struttura e ha distrutto praticamente o quasi tutto quello che si è trovato davanti. Dalla macchinetta per i biglietti, passando per il telefono, la colonnina con il gel igienizzante e fino ai pannelli con gli orari e le indicazioni dei treni e pure alle finiestre del locale, ecc..., insomma, non è stato risparmiato nulla. E, subito, allora ecco che sono scattate le indagini da parte delle Forze dell'ordine, per cercare di identificare il prima possibile l'autore o gli autori.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro