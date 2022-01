Silenzio in mensa

Istituto comprensivo 'Falcone e Borsellino': limitare o abolire del tutto le chiacchiere in mensa. Una comunicazione che, inevitabilmente, ha acceso la discussione.

Sul sito dell'istituto comprensivo 'Falcone e Borsellino' di Castano si può trovarla sotto la voce 'circolari'. "In questo particolare momento di emergenza sanitaria, essendo il pranzo il momento più delicato, si chiede ai genitori di supportare la scuola affinchè la mensa diventi il più possibile luogo sicuro di consumazione del pasto, sollecitando i bambini a limitare, se non abolire, le chiacchiere, in modo da poter continuare a garantire questo servizio": una comunicazione che, come era prevedibile, ha acceso il dibattito e la discussione in una parte di genitori. "Alcune mamme e papà ci hanno, subito, contattato per avere delucidazioni a riguardo e capire meglio la situazione; come consiglio d'istituto proprio nelle scorse ore abbiamo avuto un confronto tra di noi e, quindi, è stato richiesto un incontro con la dirigente scolastica, al fine di poterci rapportare e fare le necessarie valutazioni in ottica presente e futura per quanto concerne, appunto, la delicata situazione emergenziale da Covid-19 con la quale ci si sta confrontando - spiegano".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro