Respinta la 'Carta di Pisa'

Lo scorso mese il gruppo d'opposizione 'Insieme per Buscate' ha presentato una mozione per l'approvazione e l'accoglimento della Carta di Pisa, il codice etico destinato agli enti e agli amministratori locali per rafforzare la trasparenza e la legalità nella pubblica amministrazione, in particolare contro la corruzione e l’infiltrazione mafiosa.

Una richiesta che all'ultimo consiglio comunale è stata respinta: “Il punto non è sui contenuti – spiega il sindaco Fabio Merlotti – Ma sui principi della Carta, che sono ovvi. L'approvazione sarebbe stata controproducente, in quanto avrebbe dato l'idea che ci si vada ad assumere degli impegni adesso, quando invece uno se ne sarebbe dovuto far già carico nel momento in cui uno decide di amministrare la cosa pubblica. Non intendo sminuire lo scopo della Carta di Pisa, che è assolutamente nobile, ma dal canto nostro quei principi sono già connaturati nel nostro servizio dacché abbiamo scelto di fare politica”.

