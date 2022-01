L'orto didattico di via Parini

In Via Parini a Inveruno si trova un orto didattico, nato nel 2016 grazie all'impegno del professor Giuseppe Gaudioso, insegnante di esercitazioni agrarie dell'Istituto Mendel.

In Via Parini a Inveruno si trova un orto didattico, nato nel 2016 grazie all'impegno del professor Giuseppe Gaudioso, insegnante di esercitazioni agrarie dell'Istituto Mendel ora in pensione. La finalità? La diffusione tra gli studenti e non solo di una cultura agricola sana, equilibrata e sostenibile, applicando i principi della permacultura. Ma non solo: anche la riqualificazione delle aree abbandonate, l'aggregazione sociale, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie. “Il progetto in questi anni ha visti coinvolti alcuni studenti dell'Istituto Mendel che hanno svolto lì, con il supporto della cooperativa Primavera di Cuggiono, parte delle ore di attività scuola lavoro – spiega l'assessore all'Urbanistica, Maria Zanzottera - Ora si è avviato un nuovo progetto con lo SFA di Via Perugino, che cerca sempre possibilità di tenere occupati i suoi ospiti, che riguarderà per il momento un ragazzo di cui il professor Gaudioso sarà tutor”.

