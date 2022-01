Nuovo parco per bambini

Giochi tradizionali ma anche una giostra inclusiva e un percorso tattile per ipovedenti: attiva una nuova area gioco per i bambini.

Una nuova area per bambini e famiglie, con giochi intelligenti e intuitivi per permettere momenti di svago in tutta sicurezza. "Siamo felici di annunciare che sono terminati i lavori di riqualificazione dell'area tra le vie Falcone, Borsellino e Aldo Moro, ora adibita a parco giochi per bambini - spiega il sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti - Oltre ai giochi tradizionali sono stati posizionati anche una giostra inclusiva e un percorso tattile per ipovedenti. E' stata inoltre completata l'illuminazione in tutta la zona interessata dal parco giochi. Ringrazio l'Assessore Guzzini e l'ufficio tecnico per aver contribuito in maniera determinante alla rigenerazione dell'area".

L'area è aperta al pubblico, già illuminata e con ampi parcheggi ai lati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro