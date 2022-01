Covid: ricoveri quasi doppi

Dalla scorsa settimana è quasi raddoppiato il numero di posti letto occupati negli Ospedali di Abbiategrasso, Legnano e Magenta: da 138 posti a 220 ricoverati.

Se nel mese di dicembre i ricoveri proseguivano con una certa alternaza di posti letto, con l'inizio del nuovo anno l'occupazione dei reparti è quasi raddoppiata negli Ospedali di Abbiategrasso, Magenta e Legnano. Lo scorso 3 gennaio erano 138 i ricoverati, ora sono 220 nei tre ospedali di zona.

La situazione al'11 gennaio 2022 è la seguente per i vari Ospedali

LEGNANO:

4 reparti (Ex medicina d'urgenza + malattie infettive + medicina A e B Covid) - 117 pazienti

1 terapia intensiva - 9 pazienti

MAGENTA MEDICINA COVID

2 reparti Covid con 54 pazienti

ABBIATEGRASSO SUB ACUTI

2 reparti Covid 40 pazienti

Una doverosa precisazione: si parla di posti letto occupati da pazienti Covid, i ricoveri in realtà son molti di più (circa 30/40 persone al giorno si recano ai Pronto Soccorso, alcuni non vengono ricoverati perchè non gravi altri invece rientrano nella turnazione tra i guariti).

Oltre alla grande turnazione del personale, alcuni dei quali assenti per malattia o positività, purtroppo vi è una parallela riduzione degli interventi non urgenti che allungano i tempi di attesa di molti pazienti. L'impegno di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario non viene però a mancare per cercare di reggere anche questa quarta ondata.

