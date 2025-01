Bernate investe sulla sicurezza pedonale

Completato nei giorni scorsi il posizionamento di paletti dissuasori lungo il tratto di via Vittorio Veneto a Bernate Ticino. L'amministrazione ha già confermato ulteriori interventi in programma.

A Bernate Ticino è stato completato il posizionamento di paletti dissuasori lungo il tratto di via Vittorio Emanuele che va dal ponte storico verso la Canonica. Questo intervento fa parte di un progetto più ampio volto a migliorare la sicurezza dei pedoni, creando percorsi a loro esclusivamente dedicati. I paletti dissuasori, infatti, sono stati posizionati in modo strategico per separare le aree destinate al transito pedonale da quelle riservate al traffico veicolare, garantendo così una maggiore protezione per i pedoni, soprattutto in una zona particolarmente trafficata e spesso congestionata come il ponte. L'amministrazione comunale ha già annunciato che nei prossimi mesi proseguiranno gli interventi urbanistici.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!