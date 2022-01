Covid Vanzaghello: "145 positivi; lievi sintomi"

L'aggiornamento è del 4 gennaio scorso. E, come sempre, a farlo è il sindaco Arconte Gatti: sono 145 in tutto i positivi al Covid-19 a Vanzaghello.

L'aggiornamento è del 4 gennaio scorso. E, come sempre, a farlo è il sindaco Arconte Gatti: sono 145 in tutto i positivi al Covid-19 a Vanzaghello. "La quasi totalità - scrive il primo cittadino - presenta sintomi lievi assimilabili all'influenza e diverse sono asintomatiche. A fronte dell'incremento del numero di positività, rispetto alle precedenti ondate, conforta sapere che non ci sono situazioni di particolari criticità e che nessuna persona, ad oggi, è ricoverata in ospedale".

