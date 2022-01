Tre obiettivi per il 2022

Il Comune ha le idee chiare per il nuovo anno: riqualificazione di palazzo Casanova, risistemazione del bocciodromo, nuova Casa delle associazioni.

Riqualificazione di palazzo Casanova, risistemazione del bocciodromo, nuova Casa delle associazioni. Redatto dalla giunta del sindaco Linda Colombo, il piano delle opere pubbliche volto a disegnare l'assetto futuro di Bareggio annovera voci di rilievo. Per quanto concerne il 2022 gli interventi di maggior peso concerneranno la ristrutturazione di palazzo Casanova nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana per un importo di 3.750 mila Euro , quella del bocciodromo per 1.250 mila e la realizzazione della rotatoria di via Roma per 667 mila. Quasi 600 mila Euro sono invece previsti per la manutenzione straordinaria di via Santo Stefano per la quale partirà il secondo lotto di lavori. Per il triennio spicca poi, per quanto riguarda il 2024, la realizzazione della tanto attesa Casa delle associazioni per un importo di 620 mila Euro. Altri lavori spalmati nell'arco del triennio riguardano la messa in sicurezza della ciclabile di via De Gasperi (95 mila Euro) e, per lo stesso importo, le manutenzioni straordinarie dei parchi Bareggetta e 8 marzo.

