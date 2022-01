Una 'doppia' Befana

"Vien di notte...", ma a Castano la befana è arrivata anche di giorno ed è stata addirittura doppia. Due simpatiche vecchine per distribuire caramelle ai bimbi.

"Vien di notte...", ma a Castano la befana è arrivata anche di giorno ed è stata addirittura doppia. Con le classiche e immancabili scope, allora, ecco che le due simpatiche vecchine si sono date appuntamento, prima in piazza Mazzini e, poi, da qui si sono spostate davanti alle due chiese cittadine ed alle case di riposo, per distribuire caramelle e dolci ai più piccoli. E ad accompagnarle nel loro 'tour' le musiche del corpo musicale Santa Cecilia, per vivere di nuovo assieme un altro momento di festa ed emozioni.

