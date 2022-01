Busto Garolfo: 537 positivi

Un numero sempre più rilevanti di positività in paese, l'Amministrazione comunale attiva un numero di assistenza dedicato per i propri cittadini.

Una crescita quasi fuori controllo delle positività locali e il comune si attiva per gestire l'emergenza con i cittadini. "Ad oggi i casi di positività sono 537. Un numero davvero rilevante! - spiega il sindaco Susanna Biondi - Dalle notizie che riesco ad avere, abbiamo però due soli concittadini ricoverati, in corsia ordinaria, in strutture ospedaliere del nostro territorio.

Considerato l'alto numero delle persone positive e il fatto che spesso i casi ci vengono comunicati con alcuni giorni di ritardo, l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione dei cittadini positivi o in quarantena una LINEA DEDICATA COVID-19 per poter celermente rispondere a richieste di aiuto o a chiarimenti.

Il numero 331 232 7690 é già attivo".

