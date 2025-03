Un contributo a Ticinia Onlus

All'associazione e a sostegno del suo operato il comune riconoscerà un contributo annuo di 17 mila euro.

Intesa che funziona si rinnova. Comune di Busto Garolfo e Croce Azzurra Ticinia Onlus si stringono la mano per il rinnovo biennale di una collaborazione che, in questi anni, si è rivelata particolarmente preziosa per accompagnare nelle strutture sanitarie o nei centri diurni persone bisognose di sottoporsi a visite, prelievi ed esami o di trovare un po' di compagnia in strutture di socializzazione. "I report - spiega il comune nell'adottare la decisione - attestano la quantità e qualità del servizio di trasporto svolto per i cittadini di Busto Garolfo, riconoscendo all'organizzazione un radicato e apprezzato insediamento nel nostro territorio". All'associazione e a sostegno del suo operato il comune riconoscerà un contributo annuo di 17 mila euro.

