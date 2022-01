Le domande per la fiera primaverile

Via alla raccolta delle domande di partecipazione alla fiera primaverile, in programma a Castano il prossimo 4 aprile. Documentazione entro il 5 marzo.

Via alla raccolta delle domande di partecipazione alla fiera primaverile, in programma a Castano il prossimo 4 aprile. Chi volesse partecipare, allora, dovrà presentare l'apposita richiesta entro il 5 marzo, esclusivamente tramite il portale telematico Suap al link http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/C052. Entro 10 giorni dalla data di svolgimento della fiera, poi, sarà affisso all’albo pretorio on line

l’elenco dei soggetti ammessi e non ammessi a partecipare. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, la notizia di ammissione o di non ammissione alla fiera e, nel caso di ammissione, le modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature e quanto altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

