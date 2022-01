Autovelox: zero incidenti

Rilevatore di velocità lungo la Statale 341 a Turbigo: da quando è stato installato sono diminuiti, fino ad azzerarsi, gli incidenti stradali.

I numeri, alla fine, "parlano" chiaro. L'autovelox lungo la Statale 341 a Turbigo funziona, eccome! Sì, perché oggi gli incidenti su quel tratto di strada si sono praticamente azzerati. "Una situazione che stiamo riscontrando ormai da qualche tempo - commenta il comandante della Polizia locale, Fabrizio Rudoni - Da quando, infatti, l'impianto è entrato in funzione (nel 2014), abbiamo notato una significativa diminuzione, appunto, dei sinistri. Più nello specifico dai 7 o 8 di prima (alcuni dei quali, purtroppo, anche con prognosi riservate) si è passati a 2 e 3 (con conseguenze, comunque, lievi), fino agli zero rilevati negli ultimi anni". Un risultato, insomma, certamente importante, frutto da una parte proprio del rilevatore di velocità, dall'altra, però, pure di una serie di modifiche alla viabilità che, in parallelo, sono state messe in atto sulla Statale e all'incrocio con la via Lonate, oltre all'attraversamento pedonale semaforico a chiamata.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro