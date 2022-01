Arrivano le Befane!...

Niente festa con la Befana... ma un'evento online per seguire la simpatica vecchina. Ma per i bambini che han donato i loro disegni ai commercianti, la 'calza' arriva davvero!

Sempre instancabile e pieno di iniziative il 'Comitatogenitoriviacavour' che si prepara all'Epifania con un programma 'ripensato' visto il periodo.

"Si comunica che​ l'​ iniziativa della Befana presso il Porticato del Parco di Villa Annoni​ prevista​ il 6 gennaio 2022 a​ causa del recente decreto anti-covid19 è stata annullata - spiegano gli organizzatori - Per non cancellare la classica festa dei bambini abbiamo pensato​ anche quest'anno​ di virare la traiettoria della nonnina con il naso adunco e il mento aguzzo in modalità online.​ La simpatica vecchina farà la sua comparsa via web sulla pagina facebook delle associazioni e del comitato genitori la mattina del 6 gennaio 2022.

L’estrazione finale della Lotteria della Befana 2022 legata all'iniziativa DISEGNIAMO IL NATALE, si effettuerà “a porte chiuse”, alla presenza di una rappresentanza dei referenti del Comitato Genitori. In seguito i biglietti vincenti saranno pubblicati sulla pagina Facebook delle associazioni e del Comitato genitori , sul sito del Comune e sugli organi di stampa locali".

Ma non è tutto... perchè chi ha collaborato a rendere più bello Cuggiono durante queste festività, è giusto che riceva un piccolo dono di gratitudine.

"Tutti i bambini che hanno consegnato il disegno o il lavoretto legato al progetto DISEGNIAMO IL NATALE riceveranno la CALZA DELLA BEFANA - spiegano dal Comitato - I numeri vincenti riceveranno oltre la calza della befana anche un buono omaggio da parte dei COMMERCIANTI CUGGIONESI. A breve vi comunicheremo i dettagli su data e orari per il ritiro dei premi e della calza !

Le aiutanti della Befana consegneranno calze e premi ai bambini che arriveranno con il bigliettino che è stato consegnato dal negoziante.

Chiediamo la collaborazione dei genitori, nonni, zii per mostrare il video.....che quest'anno riserverà sorprese davvero esilaranti.

Buona Epifania a tutti.....e occhio al carbone!"

