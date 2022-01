Covid: crescono i ricoveri

Una crescita più lenta rispetto a quella esponenziale dei contagi, ma pur sempre una situazione delicata che mette pressione a medici, infermieri e personale ospedaliero delle nostre strutture territoriali. Questa nuova pesante ondata di coronavirus, ancora una volta, ha radicalmente ri-organizzato le attività degli ospedali dell'ASST Ovest Milanese che ora contano 138 ricoveri.

La situazione al 3 gennaio 2022 è la seguente per i vari Ospedali

LEGNANO:

3 reparti Covid con 73 pazienti (Ex medicina d'urgenza + malattie infettive + medicina Covid)

1 reparto di rianimazione con 9 pazienti

ABBIATEGRASSO SUB ACUTI

1 reparto Covid 28 pazienti

MAGENTA MEDICINA COVID

1 reparto Covid con 28 pazienti

