Gli alberi ripiantati

Dopo Natale non finiranno nel dimenticatoio, ma rifioriranno a una seconda vita. Gli alberi di Natale usati dai cittadini di Nerviano per le festività saranno raccolti, messi a dimora e in questo modo, dice il comune, "Restituiti all'ambiente". Il Comune spiega in una nota che "La volontà è di recuperare anche quelle essenze che annualmente vengono acquistate in vaso restituendo poi gli abeti naturali all'ambiente, mettendoli opportunamente a dimora". L'allestimento di un albero natalizio finirà così per strizzare l'occhio all'ambiente e al suo rispetto. "Proprio nell'ottica di quest'iniziativa - prosegue il Comune - era stato scelto di addobbare un albero naturale in piazza della Vittoria con sua conseguente piantumazione al termine delle festività, grazie a questa campagna, infatti, tutti gli alberi raccolti potranno essere, in ogni caso, restituiti alla natura". Ovvero continuare la loro naturale vita ambientale e restare nel patrimonio di cui fanno parte. "Gli abeti selezionati e in condizioni tali da essere ripiantati - spiega ancora il Comune - troveranno collocazione idonea e diventeranno testimoni dell'iniziativa stessa, mentre quelli non in condizione di essere ripiantati saranno inviati a impianti di compostaggio e avranno comunque un'utilità in un'altra forma". Insomma, nulla si crea e nulla si distrugge ma si trasforma. Nel caso del compostaggio, in terriccio che sarà poi impiegabile come concime e dunque di nuovo per funzioni vitali connesse alla continuazione del ciclo biologico della natura. Altro destino avranno invece gli abeti artificiali che, ricorda il comune, "Se non più utilizzati vanno conferiti, come tutti gli altri rifiuti ingombranti, al centro di raccolta differenziata in via Bergamina". La raccolta degli abeti naturali ripiantumabili prenderà il via da sabato 8 gennaio nel cortile situato dietro il palazzo comunale.

