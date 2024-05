Una solidarietà fatta di... Follia. Avrà proprio questo titolo lo spettacolo proposto dalla parrocchia di Canegrate per sabato 11 maggio alle 20.45 all'auditorium dell'oratorio San Luigi.

Una solidarietà fatta di... Follia. Avrà proprio questo titolo lo spettacolo proposto dalla parrocchia di Canegrate per sabato 11 maggio alle 20.45 all'auditorium dell'oratorio San Luigi. La particolarità della serata in cui reciteranno gli Amici del Musical consisterà nel fatto che il ricavato di essa sarà devoluto alla missione di padre Davide Sciocco, canegratese doc, in Guinea Bissau. Ancora una volta, quindi, la comunità canegratese esprime la massima vicinanza tangibile all'opera di carità instancabile del sacerdote che di lei è figlio, una vicinanza fatta di diverse iniziative nel corso del tempo e di intensi scambi epistolari reciproci.

