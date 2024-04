Carlo Cottarelli a Nerviano

Economista, ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, ex parlamentare, farà tappa a Nerviano. E lui, Carlo Cottarelli, lo farà per parlare, lunedì 29 aprile alle 21 nel Monastero degli Olivetani, della vita che caratterizza le cosiddette stanze del potere sulla scorta del suo libro "Dentro il palazzo".