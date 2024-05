Come costruire un orto sul terrazzo

Tre incontri, una finalità precisa: illustrare a chi sarà presente come si possa realizzare un orto sul balcone di casa propria. L'iniziativa è stata proposta dall'amministrazione comunale e da Associazione Pensionati e Anziani con l'azienda agricola Rota e si inquadra nel programma "Le generazioni si incontrano".

Tre incontri, una finalità precisa: illustrare a chi sarà presente come si possa realizzare un orto sul balcone di casa propria. L'iniziativa è stata proposta dall'amministrazione comunale e da Associazione Pensionati e Anziani con l'azienda agricola Rota e si inquadra nel programma "Le generazioni si incontrano". "Il minicorso - spiegano i promotori - è aperto a coloro che vogliono iniziare a coltivare ortaggi in casa anche se non si ha a disposizione un giardino ma solo un balcone o un piccolo spazio all'aperto". In programma martedì 14, giovedì 23 e martedì 28 maggio dalle 20.30 alle 22 nella sala consiliare Rosolino Olgiati, gli appuntamenti saranno tenuti da Daniele Rota che spiegherà "come organizzare gli spazi, quali ortaggi sono più adatti, quali sono le tecniche per trapiantare, annaffiare, concimare e tanti altri trucchi".

