I nuovi e coloratissimi armadi del Centro Anziani

Due ragazzi hanno messo a disposizione la loro arte per colorare alcuni armadi del Circolo dei pensionati e degli anziani di via Mella. "Grazie a Sebastiano e Tommaso, due artisti che hanno dato vita e colore a degli armadi spogli e tristi".

Anche l'età anziana ha i suoi colori., Vivaci, inneggianti alla vita e pieni di speranza. E quei colori hanno cuori giovani. Anche a San Giorgio su Legnano. È qui che due ragazzi hanno messo a disposizione il loro tocco di creatività e talento per colorare alcuni armadi del Circolo dei pensionati e degli anziani di via Mella. "Grazie a Sebastiano e Tommaso - commentano con soddisfazione i vertici del sodalizio - due artisti che hanno dato vita e colore a degli armadi spogli e tristi, due artisti, due ragazzi meravigliosi e pieni di talento, gentili e sorridenti che, pur con la loro giovane età, hanno reso il Circolo un posto supercolorato". Uno spazio ricco di storia si è quindi colorato sia dell'entusiasmo del popolo dei capelli bianchi nell'accogliere l'iniziativa, sia in quello degli anni verdi nel realizzarla. Bianco e verde insieme, per essere un unico colore di vita.

