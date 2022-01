Danny: maestro e ambasciatore

Un doppio riconoscimento per Danny Canzano, di 'Danny's pizzeria-bar' di Malvaglio: nominato maestro pizzaiolo e ambasciatore nel mondo della pizza.

Chiamatelo maestro o ambasciatore. Anzi, l'uno e l'altro assieme... Eh sì, perché proprio nei giorni scorsi ecco i due importanti riconoscimenti per Danny Giuseppe Canzano, titolare di 'Danny's pizzeria-bar' di Malvaglio. Già, da una parte, infatti, è stato nominati, appunto, maestro pizzaiolo, dall'altra, contemporaneamente, anche ambasciatore nel mondo della pizza. "Voglio ringraziare la Federazione 'Cooking Show' e il cavaliere e critico gastronomico Michele Cutro per questi premi - commenta lo stesso Danny". Un doppio grande traguardo, insomma, frutto dell'impegno e della passione costante e quotidiana. "Tutto quello che facciamo all'interno del nostro locale, infatti, è un modo per dire grazie ai clienti che ci supportano ogni volta - spiega - Un risultato, dunque, che dedico in particolar modo alle tante persone che hanno trovato qui da noi un punto di riferimento. Ricevere due simili riconoscimenti è motivo di orgoglio e soddisfazione, perché significa che quanto creato nei sette anni di attività ha avuto un valore sia a livello di azienda, sia per il territorio". Un'attenzione specificia e continua, alla fine, è la parola 'chiave' che da sempre lo guida. "E' fondamentale mettersi in gioco giorno dopo giorno - conclude - E farlo in pizzeria, in laboratorio e, in parallelo, con una serie di altri momenti particolari. Credo che il primo tassello per chi svolge la mia professione sia il sacrificio, cercando di curare con la massima meticolosità i prodotti e particolari e aggiungendo, poi, lo studio e la tecnica, per tirare fuori la miglior qualità possibile".

