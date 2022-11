Negozie e attività: si apre

Nel nostro territorio la prossima settimana sarà davvero importante per l'apertura di diverse nuove proposte commerciali tra Cuggiono, Robecchetto, Turbigo.

Un mese a Natale, il periodo commercialmente più importante dell'anno. Un'opportunità per negozi ed attività, dopo tanti mesi complessi e costellati da difficoltà (pandemia, guerra, costi produttivi) di rilanciarsi prima della fine dell'anno.

Ecco allora che nel nostro territorio la prossima settimana sarà davvero importante per l'apertura di diverse nuove proposte commerciali tra Cuggiono, Robecchetto, Turbigo.

Negozi, piccoli centri commerciali, ristoranti,... le proposte sono davvero tante e per ogni tipo di clientela. Di certo vi è un elemento comune: la voglia di rilanciarsi.

E non possiamo che dare il più sincere 'in bocca al lupo' a chi vuole provare a percorrere nuove strade per dare servizi ai nostri cittadini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!