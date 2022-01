Il ritorno di Kylie Minogue

L'icona pop KYLIE MINOGUE e l’incredibile YEARS & YEARS oggi, venerdì 31 dicembre, annunciano l’uscita del remix ufficiale del loro singolo di grande successo.

L'icona pop KYLIE MINOGUE e l’incredibile YEARS & YEARS oggi, venerdì 31 dicembre, annunciano l’uscita del remix ufficiale del loro singolo di grande successo "A Second to Midnight" realizzato in collaborazione con la DJ, produttrice e Icona Drag, JODIE HARSH. “A Second to Midnight (Jodie Harsh Remix)” è un pezzo perfetto per ballare, ideale per iniziare al meglio il nuovo anno.

La versione originale di “A Second to Midnight” ha anticipato l’uscita di “DISCO: Guest List Edition” (BMG), progetto contenente un’incredibile varietà di nuovi remix dei brani di “DISCO” e importanti collaborazioni inedite! Oltre che “A Second to Midnight”, l’album contiene anche il brano “Kiss of Life” con la sensazionale Jessie Ware, la collaborazione con la leggenda della disco music Gloria Gaynor in “Can’t Stop Writing Songs About You” e quella dello scorso anno insieme a Dua Lipa, sulle note di “Real Groove (Studio 2054 Remix)”.

Per concludere un anno di grande successo, l'icona pop si esibirà insieme a YEARS & YEARS con una performance speciale alla vigilia di Capodanno, all'interno dello speciale in onda su BBC One, "The Big New Years & Years Eve Party with Kylie and Pet Shop Boys".

“DISCO: Guest List Edition” è disponibile in diversi formati: DOPPIO CD, TRIPLO VINILE e DIGITALE.

Questa riedizione segue il grande successo ottenuto con “DISCO”, pubblicato nel 2020: ottavo album di Kylie a raggiungere il #1 nella classifica UK, rendendola così la prima artista donna ad avere per cinque decenni consecutivi un album al #1 della classifica.

