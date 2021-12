Presepi... in concorso

Ancora poche ore per votare il presepe più bello del concorso online promosso dalla Parrocchia San Giorgio Martire di Cuggiono. Basta un 'like' per esprimere la preferenza.

Un'idea semplice, in questi anni in cui gli eventi in presenza sono ancora così complessi, anche un concorso online riesce a suscitare grande interesse, con tanti 'mi piace' e condivisioni.

"Un concorso presepi online per promuovere la realizzazione del presepe in ogni casa. Un concorso semplice, come quelli che si era soliti fare nella nostra comunità, ma questa volta a portata di click! Abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook della Parrocchia di Cuggiono le fotografie, in forma anonima, dei tanti partecipanti. Il presepe che riceverà più "like" entro il 31 dicembre si guadagnerà il titolo di vincitore di questa seconda edizione".

LINK PER VOTARE

