Magenta: 376 casi di Covid

Numeri importanti, attesi, vista la reazione della gente ad alcuni post social nelle scorse giornate. E oggi, 30 dicembre, il sindaco di Magenta Chiara Calati è tornata a fare il punto della situazione coronavirus in paese.

"Dall’ultimo aggiornamento del 23 dicembre, pertanto negli ultimi 7 giorni, i casi sono saliti a 376. 3 sono le persone ricoverate, mentre tutti i casi a domicilio presentano sintomi lievi o nessun sintomo. Le fasce di età sono così suddivise:

- fino a 10 anni: 20 casi

- Tra 11 e 20 anni: 67 casi

- Tra 21 e 30 anni: 64 casi

- Tra 31 e 40 anni: 48 casi

- Tra 41 e 50 anni: 56 casi

- Tra 51 e 60 anni: 54 casi

- Tra 61 e 70 anni: 36 casi

- Tra 71 e 80 anni: 19 casi

- Tra 81 e 90 anni: 8 casi

- Tra 91 e 100 anni: 4 casi"

