17 nati in pochi giorni

È stato un fine settimana di emozioni e lavoro intenso quello appena trascorso all’Ospedale “Fornaroli” di Magenta, dove le Sale Parto e la Neonatologia dell’ASST Ovest Milanese hanno vissuto un vero e proprio “baby boom”. In soli tre giorni, infatti, sono venuti al mondo 17 nuovi nati, di cui ben 5 nella mattinata di giovedì. Tra loro anche una coppia di gemellini. Una gioia condivisa non solo dalle famiglie, ma anche da tutto il personale che ogni giorno garantisce accoglienza, professionalità e cura. Tutti i neonati stanno bene, così come le loro mamme, e la maggior parte è già stata dimessa, pronta a iniziare una nuova avventura a casa. Nel frattempo, il reparto continua a lavorare a pieno ritmo: l’attività ambulatoriale di ginecologia e ostetricia è tornata pienamente operativa, così come gli interventi chirurgici in sala operatoria. Un segnale importante arriva anche dalla partecipazione agli Open Day mensili, organizzati ogni secondo sabato del mese, che permettono alle future mamme di visitare le Sale Parto e conoscere da vicino l’équipe che le accompagnerà durante il percorso nascita. Un appuntamento che, mese dopo mese, sta riscuotendo grande successo. A tracciare un bilancio del momento è il Direttore Sanitario, Valentino Lembo, che sottolinea l’impegno costante degli operatori: “Medici – alcuni dei quali provenienti da altre realtà sanitarie del territorio –, ostetriche, infermieri e operatori non si sono mai fermati, nemmeno nelle fasi più delicate che hanno riguardato il reparto nei mesi scorsi. I servizi per i cittadini hanno sempre mantenuto un elevato livello di qualità, professionalità e competenza”. Lembo annuncia inoltre una novità significativa: “Pochi giorni fa, a seguito di procedura concorsuale, è stato individuato il nuovo Primario: il dottor Giorgio Formenti. Prosegue intanto il reclutamento del personale al fine di completare la rosa del reparto”.

