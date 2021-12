A NATALE IO SOgNO CON TE

Rotaract Club Magenta a fianco dei bambini oncologici e le loro famiglie, Grazie ad Aldieri for Children ONLUS.

“Ancora una volta ci troviamo costretti a non poter essere fisicamente vicini ai bambini che trascorreranno il periodo di Natale in un letto di ospedale, lontano dai propri cari, dalle proprie abitazioni, talvolta con complicazioni di carattere economico ed organizzativo che si riflettono sulle famiglie nella conduzione della propria quotidianità.

I bambini, che per noi tutti sono indifesi, spensierati e lontani da sofferenze, spesso si trovano con i loro cari ad affrontare situazioni davvero difficili, che mettono a dura prova una famiglia sotto diversi punti di vista.

In un periodo così magico come il Natale, meritano più che mai attenzione, un sorriso, un dono fatto con Amore”.

Quest’anno la sfida per il Rotaract Club Magenta ha voluto essere più ardua e orientata ad un investimento di lungo periodo: scegliendo di sostenere Aldieri for Children Onlus in prima linea 𝗮𝗹 𝗳𝗶𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗽𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗼𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲, la raccolta fondi si è posta lo scopo di sostenere per tre anni 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗼 in grado di utilizzare un macchinario ad altissima precisione 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗿𝘂𝗿𝗴𝗶𝗮 𝗼𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗹𝗮 𝗣𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗜𝗥𝗖𝗖𝗦 𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗧𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻𝗼.

Questo 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲 molte persone hanno scelto di fare la differenza insieme al Rotaract per Aldieri for Children così da contribuire insieme 𝗮𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗽𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗼𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗶 acquistando un panettone o un pandoro. La collaborazione solidale è culminata Sabato 18 dicembre con il banchetto solidale in piazza Liberazione a Magenta.

“Questa collaborazione ci ha permesso di essere concretamente utili per il futuro dei bambini oncologici e delle loro famiglie”.

Il Rotaract ringrazia di cuore Daniela e Christian di Aldieri, i loro volontari per la collaborazione di fondamentale importanza, i soci Rotaract e Rotary per il supporto nell'organizzazione del banchetto e della vendita solidale.

Per chi volesse stare accanto alle famiglie dei piccoli pazienti oncologici, può farlo donando il proprio 5×1000 ad Aldieri for Children Onlus C.F. 97811870159.

A tutti ancora Buone Feste e felice Anno Nuovo!

