Un 2021 straordinario per l’eclettica band che unisce popolare e colto lanciando il liscio nel futuro… la musica che ha fatto ballare intere generazioni incontra le chitarre noise.

Il singolo “Bianca Luce Nera” degli EXTRALISCIO ft. Davide Toffolo, presentato in gara al 71° Festival di Sanremo, si aggiudica il primo posto della classifica Indie Music Like 2021 del MEI – Meeting Etichette Indipendenti!

“Bianca Luce Nera”, contenuto nell’album degli Extraliscio “È bello perdersi” (Betty Wrong Edizioni Musicali / Sony Music), ha conquistato la prima posizione su oltre 4.000 uscite segnalate al MEI nel 2021. Qui il video https://youtu.be/e6a57YVcBAsIndie. Music Like è la classifica più longeva d’Italia stilata dalle radio e dai new media, che si appresta ad iniziare la sua 18^ stagione: https://meiweb.it/2021/12/29/ecco-la-top-50-2021-iml-del-mei-sul-podio-e....

Gli Extraliscio sono l’eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, prodotto da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana.

Con la prima posizione nella Indie Music Like 2021, concludono un anno ricco di successi!

Dal palco del Festival di Sanremo, a concerti in tutti Italia ma anche all’estero: a Parigi con “La Milanesiana d’autunno, ideata a diretta da Elisabetta Sgarbi” e negli Stati Uniti a Miami Beach in occasione della Hit Week. Dalla Mostra del Cinema di Venezia, con il filmino “La nave sul monte” di Elisabetta Sgarbi, al Salone del libro di Torino con il loro primo libro “Extraliscio. Una storia punk ai confini della balera” (La nave di Teseo), al Torino Film Festival con il filmino, sempre di Elisabetta Sgarbi, “In Amazzonia” a tante altre presentazioni in tutta Italia!

Gli Extraliscio sono stati anche al cinema protagonisti del film “Extraliscio – Punk da Balera” di Elisabetta Sgarbi, film vincitore del Premio FICE e del Premio SIAE, distribuito da Nexo nelle sale di tutta Italia e attualmente disponibile sulla piattaforma NexoPlus.

Un 2021 straordinario per l’eclettica band che unisce popolare e colto lanciando il liscio nel futuro… la musica che ha fatto ballare intere generazioni incontra le chitarre noise, l’elettronica, il rock, il pop in un’esplosione di suoni, ironia, gioia e libertà!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro