Bareggio: 340 i positivi

"A oggi - spiega il sindaco Linda Colombo - a Bareggio abbiamo 340 positivi, sono davvero molti e invito tutti i cittadini e i consiglieri comunali ad applicare con costanza tutte le norme di prevenzione".

Da un lato l'invito ai cittadini a non abbassare la guardia. Dall'altro la soddisfazione per la loro risposta ai vaccini che sfiora la perfezione. Linda Colombo, sindaco di Bareggio, mentre fa il punto sulla situazione dei contagi da Covid-19 sul territorio del suo comune, cesella con le sue parole tutto l'orgoglio nell'affermare che "il 96 per cento dei cittadini di Bareggio si è vaccinato". E il suo proposito è di riuscire a intercettare il restante quattro per cento ancora indeciso o proprio non propenso a sottoporsi alla dose vaccinale. Un concetto, quello dell'importanza di sottoporsi al vaccino, che la prima cittadina bareggese ribadisce mettendo in campo un numero: "a oggi - spiega - a Bareggio abbiamo 340 positivi, sono davvero molti e invito tutti i cittadini e i consiglieri comunali ad applicare con costanza tutte le norme di prevenzione, dalle mascherine al gel fino al distanziamento". Dei 340 positivi, prosegue, "tre sono ospedalizzati ma per fortuna non rappresentano casi gravi". E, a compendio, assicura che "con il comune e la Polizia Locale vi è massima attenzione a ogni situazione di bisogno, con particolare riferimento, ovviamente, a persone sole, anziane o alle prese con patologie gravi".

