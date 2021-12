"Grazie alla Polizia locale"

La visita al comando di Polizia Locale di Parabiago è stata, per il sindaco Raffaele Cucchi, l'occasione per confermare a chi lo compone la stima e i ringraziamenti per il lavoro svolto.

Non solo un augurio di buon Natale, ma qualcosa di più. La visita al comando di Polizia Locale di Parabiago è stata, per il sindaco Raffaele Cucchi, l'occasione per confermare a chi lo compone la stima e i ringraziamenti per il lavoro svolto a beneficio della sicurezza del territorio. Particolare emozione ha manifestato il ragazzi di vent'anni che da poco tempo ha iniziato a prestare servizio al comando: "ringrazio tutti i colleghi - ha detto - per il supporto che mi stanno dando e ho trovato un ambiente collaborativo". Per una persona che arriva, un'altra che saluta per andare a godersi la pensione. Il comune, durante il momento dello scambio degli auguri, ha infatti anche espresso alla dipendente Stefania Giudici le sue felicitazioni per il raggiunto traguardo e i suoi ringraziamenti.

