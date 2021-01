Sgomberato appartamento Aler

Era occupato da tempo in modo abusivo. Il comune ha così deciso di intervenire per effettuare l'operazione di sgombero. E' accaduto in un appartamento Aler a Parabiago.

Era occupato da tempo in modo abusivo. Il comune ha così deciso di intervenire per effettuare l'operazione di sgombero. E' accaduto in un appartamento Aler situato sul territorio del comune di Parabiago i cui occupanti, a quanto pare, non avevano le carte in regola per poterci vivere sul piano normativo e burocratico. "Dopo lo sgombero - ha commentato il primo cittadino Raffaele Cucchi - ora si procede alla messa in sicurezza dell'alloggio". Un'operazione che è stata effettuata congiuntamente da comune , forze dell'ordine e personale dell'Aler a cui Cucchi rivolge un "grazie". Non sarebbe questo il primo caso di abusivismo segnalato a proposito degli appartamenti Aler sul territorio parabiaghese. Alcuni anni fa, infatti, il consigliere regionale lombardo Stefano Cecchetti segnalò direttamente all'ente la presenza di box abusivi e addirittura di orti non autorizzati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro