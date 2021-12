1546 impianti da acquistare

L'amministrazione comunale di Magnago retta dal sindaco Carla Picco ha deciso di procedere all'acquisizione degli impianti di illuminazione cittadini.

In tutto sono 1546, sparsi per le varie zone del territorio. L'amministrazione comunale di Magnago retta dal sindaco Carla Picco ha deciso di procedere all'acquisizione degli impianti di illuminazione cittadini. E, al riguardo, ha ricevuto proprio in questi giorni dalla società Enel sole che ne detiene la proprietà una proposta di compravendita pari a 32.374,89 Euro. Un'indicazione della quale l'amministrazione magnaghese si è riservata di valutare la congruità economica esprimendo poi il suo assenso Enel sole aveva accompagnato alla proposta anche una bozza di cessione che il comune ha stabilito di sottoscrivere.! E' intenzione di quest'amministrazione comunale- si legge nella delibera - procedere all'acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel sole entro l'anno corrende ed è stata quindi effettuata la stima industriale degli impianti al fine di procedere al loro riscatto e procedere con un nuovo affidamento tramite gara". Per Magnago si apre quindi un nuovo capitolo nell'ambito della gestione dell'illuminazione pubblica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro